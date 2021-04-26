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【奧斯卡2021】最多元的一年 行內女性及有色人種崛起

環球社會熱點 18:11 2021/04/26

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奧斯卡2021頒獎典禮塵埃落定，各個獎項已名花有主。從得獎名單中，不難發現2021年度奧斯卡可算是史上最多元化的一年，性別及種族議題的電影備受關注。有美國媒體引述美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究指，2021年奧斯卡變得多元，只因女性及有色人種在電影行業的各個工作崗位佔有一席之地。

奧斯卡2021年度 15套得獎電影大盤點 【下一頁】

美國媒體全國公共廣播電台（NPR）網站，引述UCLA名為「Pandemic In Progress」 半年度荷里活（Hollywood）多元性報告指，無論台前幕後，女性及有色人種的參與者數目錄得增長。在調查的所有工作類別中，包括演員、導演、編劇等，女性及有色人種悉數取得一席之地。在排名頭185套電影中，研究發現有39.7%有色人種擔任主要角色，47.8%的電影主角由女性出演。UCLA在2014年開始研究時，只有10.5%有色人種擔任主要角色。女性在2011年更只有25.6%能夠擔任電影主角。

研究亦發現，電影行業變得多元能增加票房。平均而言，若電影中有41%至50%的少數族裔角色，票房表現最好，少於11%的電影則表現最差。但報告承認，數據受電影製片廠推遲大製作在戲院上映，以及串流媒體中收購多部中檔電影等因素影響。報告指受疫情影響，2020年觀眾看電影的方式有所改變。報告一改以往只涵蓋戲院上映影片，本次亦包括網上串流平台數據。

奧斯卡不再只是白 候選人族裔更多元 【下一頁】

美國再有演員踩過界？  奧斯卡影帝考慮選德州州長 【下一頁】

文化信息周刊《Time Out》網上文章統計，本年度共有15名女性，創紀錄獲得17座奧斯卡獎。當中最引人矚目的莫過於華裔導演趙婷，及南韓演員尹汝貞。前者是最佳導演獎項首位亞裔女得主，亦為該獎項第二位獲獎女性。後者為最佳女配獎項首位南韓得主，亦為第二位亞洲女性。奪下最佳原創劇本電影《超犀女王》，內容講述向性侵施暴者復仇過程，控訴兩性關係不平等，題材凸顯性別平等議題。

而在種族多元化方面，最佳男配角得主由非裔演員獲得。若不局限於得獎，提名名單上亦有不少非裔演員上榜。包括《藍調天后》男女主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman） ，及維奧娜戴維絲（Viola Davis），後者更是唯一兩度入圍最佳女主角提名的非裔女演員。

責任編輯：李俊儀

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