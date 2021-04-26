【回港易】計劃擴展至全國省市返港免檢疫14天　商會：有利業務往來

▲ 「回港易」計劃由廣東省擴展至全國各省市，4月27日開放預約系統，最快4月29日利用計劃返港可免檢疫14天。（資料圖片）

港府今早（26日）宣佈，將「回港易」計劃由廣東省擴展至全國各省市，4月27日開放預約系統，最快4月29日利用計劃返港可免檢疫14天。不少商會認為，擴展「回港易」將有利港商和中小企的業務。

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香港工業總會主席葉中賢透露，旗下不少會員從事製造業，一半業務位於廣東省，一半業務遍佈其他省市，包括工廠、銷售、合作夥伴、供應商等，故擴展計劃將有利他們的生意。「容易控制工作程序及安排，促進香港及內地更多的業務往來。」他期望，在疫情穩定及符合條件下，如接種兩劑疫苗，港府可與內地商討，港商返內地免檢疫安排。

除了有利廠商，香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，旗下一半會員來自旅遊、餐飲、零售等服務性行業，相信擴展「回港易」計劃後，將增加居住內地的香港居民返港，有助促進本港消費。她認為，計劃是復甦的好開始，相信未來會逐步放寬下去，期待迎接內地訪港旅客。

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記者：朱悅瀅