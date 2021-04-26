三星物產計劃投資 6.73 億美元 於德州建太陽能發電廠

外媒報道，三星物產（Samsung C&T）旗下一個部門正考慮投資6.73億美元 ，於美國德克薩斯州建造太陽能發電廠 ，並計劃於2023年12月開始商業化生產。據報，太陽能發電廠將位於德州的Milam縣，該縣距離三星於Austin的晶片廠僅不到2小時車程，有指公司正計劃再斥資 170 億美元於該地建立新晶片廠。

根據文件所示，太陽能發電廠的總裝置容量大約為700MW ，計劃於 2022 年 6 月建設。有三星物產員工表示，目前正在等美國進行審批程序，但仍未跟三星電子進行有關討論。

事實上，為防止全球暖化，各國均尋找化石燃料過渡到可再生能源的方法，而三星電子等各晶片製造商為了減少碳足跡，皆承諾增加可再生能源的使用，當中三星物產於去年10月決定停止任何與煤炭相關的投資。

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責任編輯：陳子謙