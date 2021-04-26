【黃竹坑站】晉環戶戶過千萬　極速超購10倍　發展商加推80伙　折實最平1695.9萬

黃竹坑站晉環上周五（23日）開價，雖然戶戶叫價過千萬，但仍吸引大批准買家睇樓。眼見新盤受追捧，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫隨即宣布，加推80伙單位，以最高總折扣率計，折實價由16,959,000元起，至最貴32,432,000元，折實呎價則約28,145元至38,155元。

封海倫說，截至今天（26日）早上，晉環暫收逾2,500票，以首兩張價單，即240伙單位計，超額認購約9.4倍。她透露，第二張價單折實平均呎價約31,652元，是原價加推，主要反映不同座數、層樓及方向等因素。

第二張價單

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她又說，港鐵黃竹坑站「港島南岸」第一期「SOUTHLAND 晉環」，是30年來首個位於港島的全新鐵路物業發展項目，發展商尤其重視，不惜工本為全數單位配備德國家電品牌Miele旗下Generation 7000系列，單計電器部分，總投資成本逾1.2億元。

示範單位

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