【樓市熱話】買樓VS租樓 人生抉擇 網民：租樓做別人的樓奴

對不少香港人來說，買樓上車，然後做到財務自由是他們的人生目標。大學畢業，踏入社會後就不斷存錢，朝着目標努力前進。隨着時代變遷，年輕人的想法開始不同了。近日有網民於網上討論區發文，指自己不再想買樓了。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

不少網民覺得人各有志，不能說樓主的想法不對。只是認真想一想，租樓和供樓差不了多少，一樣要每月交錢。兩者分別是為自己供樓，和為別人供樓。有人不能理解，指既然大家也是要付出金錢，為什麼要做別人的樓奴？而且買樓的話，老了也可以賣了換錢來安享晚年。而且把首期拿去投資，就要面對風險，隨時輸光。

【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢 網民：你根本睇女友唔起！【下一頁】

亦有人同意樓主的想法，覺得每天在家的時數未必過12小時，但又要為此花上一生儲蓄，實在不合理。住公屋只需要一千多的租金，有錢也能花在別的地方。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論:https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

責任編輯：張瑋婷