【大行點睇】匯豐研究上調行業目標價 呢隻濠賭股為行業首選

匯豐研究發表報告指，今年4月份，內地一綫城市的居民申請前往澳門的簽證數目已回復至2019年約40%水平（當中剔除旅行團數字），而5月份假期澳門酒店訂房數字也見增長，惟目前賭收卻較訪客數字及預期落後。該行指，貴賓廳與中場收入回復約45%及65%水平，也較該行預期低。



報告又指，由於目前對新增賭檯數字的可見性較低，計入2023年的新增賭檯，及重新調整今明兩年數字後，調升行業平均目標價12%，當中金沙中國（01928）為行業首選，將其目標價由36.6元升至42.5元。該行亦將美高梅中國（02282）投資評級由「減持」升至「持有」，目標價由10元升近30%至12.8元。



匯豐研究對濠賭股目標價一覽：

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記者：郭秀慧