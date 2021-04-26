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【職場熱話】網民抱怨前輩一句話 令他工資過低 害他一輩子 網友：成年人應有自我判斷能力

理財智慧 19:00 2021/04/26

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上班的目的最終也是得到金錢來生活。有些剛畢業的大學生聽取他人意見，就以為第一份工作不能計較太多，就算工資低也可以。近日有網民於網上討論區發文，抱怨老一輩的想法害了他不少！

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有網民覺得壓價也是無可厚非的事，科技進步令專業人士的競爭力減少，每個求職者的學歷和經驗都是大同小異，人事部當然是瘋狂壓價！而且樓主想大幅度加工資，基本上除了被挖角，都不太可能發生。

【職場熱話】三個月通知期嚇走不少公司 難以轉工？ 網民：血與汗的體會【下一頁

前輩的話並非無道理，只是他少教了樓主一件事：「魚唔過塘唔肥」。樓主應該在工作兩年後轉工，這樣才會有加薪機會。樓主現在的處境也不能盡怪前輩，成年人應該有自我判斷能力，是他自己決定跟隨前輩的建議，沒有人逼他。網民更指，由此可見，其實公司不加樓主工資也是因為他的心態問題。

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責任編輯：張瑋婷

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