【異動股】獲騰訊入股 飛魚科技股價破頂 一度升近1.2倍

飛魚科技（01022）公布，上周五（23日）收市後獲騰訊控股（00700）以每股0.6491元（較上周五收市價溢價約8.5%），認購近1.72億股新股並成為主要股東，所得淨額1.19億元。股份今早曾升1.2倍至1.4元，為2017年9月以來最高，至收市報1.27元，仍升近一倍，成交金額達7.1億元，已超過公司市值。



飛魚公布，騰訊完成認購新股後，將持有該公司經擴大已發行股本的10%，而公司大股東及集團主席姚劍軍和集團董事等多名股東，持股量由55.18%攤薄至49.67%。是次集資，公司擬將用作支持新產品開發、為集團吸引合適人員以提升集團的研發能力，並增加集團發行及營銷預算。

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記者：郭秀慧