【果迷注意】12.9吋5G iPad Pro　不兼容上代Magic Keyboard

▲ 最新消息指出，新的iPad Pro並不兼容舊版Magic Keyboard。

蘋果（Apple）日前正式發布全新2021版的12.9吋5G iPad Pro，以及新Magic Keyboard鍵盤，不少果迷十分期待。最新消息指出，新的iPad Pro並不兼容舊版Magic Keyboard。

據法國網站iGeneration指出，最新款的12.9吋5G iPad Pro由於加入了mini-LED背光屏幕，導致機身厚度增加0.5mm，所以12.9吋5G iPad Pro將不兼容上一代的Magic Keyboard。新版Magic Keyboard則已隨之優化調整，同時也可用於上兩代的12.9吋iPad Pro 。

▲ （蘋果官網截圖）

而新的第三代11吋iPad Pro，由於屏幕沒有升級，厚度並沒有太大改變，仍可與上一代Magic Keyboard兼容，用戶可毋須額外購買。

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責任編輯：張寶燕