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【輝瑞疫苗】以色列發現接種後有心肌炎 30歲以下居多

環球社會熱點 16:54 2021/04/26

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以色列的新冠疫苗接種率領先全球，930萬人口中有近60%人完成接種，主要接種輝瑞疫苗。但以色列衛生部發現，小部分人接種疫苗後出現心肌炎的報告，而且患者多為30歲以下。輝瑞表示，未有發現有關情況出現的機率超過預期。

以色列巴林互認疫苗 推動免檢旅行 【下一頁】

以色列抗疫工作官員阿什（Nachman Ash）周日（25日）指在初步研究，超過500萬名接種次劑輝瑞疫苗的民眾中，發現數十宗心肌炎案例。多數出現心肌炎的疫苗接種者為30歲以下，而且多在接種後不久發現狀況。阿什表示，未知出現心肌炎的數量是否不正常，以及是否與輝瑞疫苗有關，衛生部正調查情況，並強調當局仍未作出任何結論。

輝瑞回應外媒查詢時表示，留意到以色列出現接種疫苗後有心肌炎的狀況，現正與以色列衛生部檢驗數據。不過，輝瑞不認為以色列的數據比預期高，指當地接種人口數目龐大，而有心肌炎的案例只是數十宗，並強調未有證據顯示心肌炎與疫苗有直接關係。

【新冠疫苗】以色列半年內打第2輪 小朋友都有份 【下一頁】

以色列本古里安大學（Ben Gurion University）公共健康部門總監達維多維奇（Nadav Davidovitch）認為，即使心肌炎證實與輝瑞疫苗有關，仍不足以叫停接種，指感染新冠肺炎對人體的風險，遠大於接種疫苗出現的副作用，而且心肌炎出現的機率相當低。

責任編輯：吳漢培

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