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【電子消費券】八達通分階段自動提升儲值限額至3000元

Hot Talk 16:50 2021/04/26

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【電子消費券】八達通分階段　自動提升儲值限額至3000元

為配合政府的5000元電子消費券計劃，港鐵 （00066） 旗下八達通公布，由4月29日起，儲值限額仍為1000元的八達通，將分階段於不同渠道自動提升至3000元，客戶可隨時按需要自行決定八達通增值金額。

現時目前儲值限額為1,000元的八達通，主要是2019年12月1日之前發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，及同年10月1日之前發出的「Smart Octopus」。

WeChat Pay推電子消費券相關優惠，詳見【下一頁】

自4月29日開始，持有這些產品的客戶於不同渠道（包括八達通app、八達通服務站等）使用指定服務後，其八達通的儲值限額，將會由1000元自動提升至3000元。

另外，從5月16日起，八通達卡客戶於7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場的所有分店增值，或成功領取公共交通費用補貼後，其八達通的儲值限額亦會自動提升至3000元。

相關文章：【電子消費券】中銀豁免商戶BoC Bill開戶費及年費　支援4個消費券儲值工具收款

相關文章：【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）

 

編輯：陳韻妍

港股 港鐵公司（00066） 電子消費券 補貼 港鐵 便利店 八達通 港鐵

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