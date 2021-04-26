【新股IPO】京東物流爭取本周四闖關 京東系第三間來港上市企業 集資312億元

市場憧憬京東（09618）旗下的京東物流將於月內通過上市聆訊，有望短期啟動上市程序，預計最快5月開始招股及上市，將為沉寂一時的新股添新氣象。消息指，已於今年2月遞交上市申請的京東物流，最新消息指，京東物流正尋求在本星期四（29日）在香港通過上市聆訊，倘若闖關成功，將成為京東系第3家公司在香港集資上市。

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此前盛傳京東物流將以400億美元（約3120億港元）目標估值，集資30億至40億美元（約233億至310億港元），但面對近期科網股出現調整，京東物流估值或將面對壓力。以較近期的融資，京東物流2018年私募融資25億美元時，公司當時估值約135億美元，較京東物流傳聞上市估值有明顯差距。

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不過有指京東物流集資40億美元一旦落實，京東系近一年已成功通過上市集資近千億港元。

京東物流自2017年正式成立，目前在全國營運逾800個倉庫，管理倉儲總面積約2,000萬平方米。京東物流在2018年的私人融資中籌集了25億美元，當時估值約為135億美元，其中高瓴資本、騰訊 （00700） 、中國人壽 （02628） 是投資者之一。

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記者：張以正