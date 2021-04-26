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【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元

理財智慧 17:19 2021/04/26

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八達通被選為發放電子消費券的其中一個電子支付平台，雖然早有方法可自行將儲值限額提高至3000元，不過還是要靠用家自己動手設定。八達通今日宣布，由本周四（29日）起，儲值額仍為1000元的八達通，將分階段自動提升限額至3000元。

【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法【另一方法可見下一頁

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由2019年10月1日或之前發出的Smart Octopus ，及所有由2019年12月1日之前發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，儲值額上限為1000元。

八達通將打入內地市場　最快可於明年初試行【下一頁

八達通今表示，持有相關八達通的用戶，可於星期四起透過八達通使用指定服務，包括八達通流動應用程式、八達通服務站、電腦閱卡機及深銀聯易辦事自助繳費終端，儲值限額會自動提升至3000元。除此以外，市民可於下月16日起，在7-Eleven、OK便利店及惠康超級市場增值，或成功領取公共交通費用補貼後，八達通同樣會自動提升至3000元儲值額。

 

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責任編輯：陳楚琨

 

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