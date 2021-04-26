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【大行報告】瑞信料旅遊氣泡對國泰前景現正面訊號　惟料其短期復甦仍艱難

股樓投資 16:49 2021/04/26

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瑞信發表報告表示，就特區政府今日公布重啟與新加坡的「航空旅遊氣泡」計劃，該行指對重啟計劃並不感意外，即使在最初階段的指定航班數量有限，該行認為顯示向積極方向邁步。

有關指定航班安排，原來安排保持不變，國泰航空(00293)和新加坡航空最初將在首兩周每天運營一次航班(最多200個座位)，若新冠疫情進一步受控，將在6月10日以後將逐步增加航班，而目前國泰每周運營兩班往返香港和新加坡的航班。

瑞信認為國泰短期復蘇艱難，因全球新冠疫情大流行情況仍然不穩定，香港最近在社區中出現涉變種病毒株的個案，該行估計若疫情一旦惡化，將可能令上述計劃中斷及停止。該行對近期客流量將保持較低水平：載客量一直相當於2019年水平的1%至2%左右，飛行容量約僅為2019年水平的5%至6%。在香港與新加坡之間的「航空旅遊氣泡」計劃可能逐漸提振國泰載客表現。該行維持對國泰「中性」評級及目標價7.2元。

該行估計恢復路徑仍然不確定，並且很大程度上取決於疫苗接種的情況，截至4月26日，香港已有83.4萬人接種了第一劑疫苗，43.3萬人接種了第二劑疫苗，覆蓋範圍大致分別佔人口的11%和6%(對比群體免疫力為疫苗接種率70%)。

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撰文 : 周兆邦

國泰航空（00293） 港股

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