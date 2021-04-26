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【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？

理財智慧 18:13 2021/04/26

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不論是在學期間，又或是剛踏入職場，大家都會買一份保險，也當是買個安心；但保險種類繁多，有較保守人士會購買儲蓄保險，但卻被不少人批評是最蠢決定。日前有網民在討論區上指，自己有意供儲蓄保，並問道應要供短期5年還是長期10年，稱：「短期儲蓄回報率好似幾高，大家講吓買咗咩儲蓄保險。」

不過隨即引來的回應不是分享自己買儲蓄保的經驗，而是指舉不同例子指這個決定十分愚蠢，「買美股基金好過儲蓄保啦」、有自稱曾買過3份儲蓄保的網民稱:「通常買供15年要10年回本，買供5年要第10年回本；除非你真係錢太多，好似以前啲支那人要走資，如果唔係真係唔好買。」

有網民指，不如購買「2Pay5」（產品保單期短至5年），在5年間可賺15%至20%左右；但有人則釐清，該計劃有機會是5年合計才有15%回報，「唔係每年15％，同埋多數有限額，之前有銀行的計劃做都係限2年供24萬元。」

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責任編輯：黎淑雯
 

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