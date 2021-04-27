【美團壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團股價跌轉升、大摩不意外不改看好（第三版）

▲ 【科網反壟斷】市監局：對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查

市監局周一（26日）在網站表示，市監局根據舉報依法對美團 （03690） 實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，美團成為繼阿里巴巴 （09988） 後，另一被點名調查「二選一」行為的科網企業。阿里巴巴月初被市監局以網上銷售平台涉「二選一」等壟斷行為為由，責令阿里巴巴須繳交罰款182.28億元人民幣（約216億港元），當時市場已預期騰訊 （00700） 、美團或成為市監局下一調查對象。

美團早段最多跌2.8%，低見296.4元，美團開市約半小時已倒升，最新升2.4%，暫報312.2元，成交82億元。摩根士丹利發表報告指，美團受查不令市場感意外，相信潛在罰款影響在可控範圍內，也相信阿里巴巴案例在前，美團受查時間或更短，結果可消除市場對美團不明朗因素，維持目標價420元和「增持」評級。

美團回應查詢指，公司接到國家市場監管總局通知，依法對美團涉嫌壟斷行為立案調查。美團將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水平，保障用戶以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任，目前公司各項業務正常運行。

市監局最新僅在網站交代立案調查，未交代更詳細資料。市監局本月再次提及，召開網絡平台企業行政指導會，提到網絡平台企業強迫實施「二選一」等問題必須嚴肅整治，當中包括美團、騰訊、阿里巴巴、百度等各34家科網企業。

市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書 包括百度、京東、美團等，可見【下一頁】

另外，美團過去也曾惹「二選一」訴訟，阿里巴巴旗下餓了麼早前在浙江省金華市中級人民法院入稟，獲法院於今年2月裁定美團對商戶進行針對性、歧視性的差別待遇，並強迫商戶「二選一」或者「三選一」構成不正當競爭行為，損害餓了麼經營主體的合法權益，須賠償餓了麼100 萬元。

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（第二版加入美團回應；第三版加入大摩報告內容）

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編輯：麥德銘