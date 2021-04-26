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美騙徒售神奇水稱可醫新冠肺炎 至少7人誤信偏方亡

環球社會熱點 17:43 2021/04/26

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美國有人涉嫌以教會名義，向民眾兜售「神奇礦物水」，聲稱能治愈新冠肺炎等疾病，神奇礦物水其實只是漂白水，不少民眾誤信飲漂白水治病偏方，導致至少7人死亡。一眾被告是同一家族的成員，他們面臨串謀欺詐等多項罪名，最高可判囚終身。

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案件在邁阿密的法院審理，聯邦大陪審團決定起訴格列儂家庭成員，包括格列儂（Mark Grenon）及其3名兒子 Jonathan、Jordan及Joseph，指他們非法兜售聲稱可醫治新冠肺炎的神奇礦物水（Miracle Mineral Solution）。格勒農家族人員面臨串謀欺詐等多項罪名，罪成最高可判處無期徒刑。

控方指，格列儂家族透過教會旗號出售神奇礦物水，以繞過政府監管，他們標榜神奇礦物水除了能治愈新冠肺炎外，亦對癌症、阿茲海默症及愛滋病等疾病有療效，家族從中賺取超過100萬美元（約780萬港元）。

惟所謂的神奇礦物水只是亞氯酸鈉與水混合，即工業用漂白水，飲用相當危險，可導致嚴重嘔吐，腹瀉及極度低血壓。美國食品及藥物管理局（FDA）於去年接獲多宗因飲用神奇礦物水後需要入院及危殆報告，決定作出調查。控方指，最少有7人因飲用神奇礦物水死亡。

去年6月聯邦警察突襲位於布雷登頓的格列儂住所時，當場拘捕34歲的Jonathan及26歲的Jordan，並在住所內發現滿載子彈的槍枝、接近1,000磅的亞氯酸鈉粉及數千瓶神奇礦物水。至於現年62歲的格列儂及32歲兒子Joseph於8月在哥倫比亞被拘捕，所有家庭成員本周一在邁阿密被聯邦大陪審團正式作刑事起訴。

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事件較早前曾以民事案在法院審理，法庭曾下令禁止出售神奇礦物水，但格列儂家族無視禁令，揚言發動支持者抗爭。法律糾紛升級後，格列儂曾多次去信向美國前總統特朗普（Donald Trump）求助。特朗普曾公開稱可注射漂白水治療新冠肺炎，言論被格列儂借用，以推廣神奇礦物水。

責任編輯：郭麗明

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