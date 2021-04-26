【美股分析】美股今年牛市仍未完? 逾半專業投資者看好美股

美國財經雜誌《巴隆氏》就近訪問多位專業投資者，當中67%受訪者對未來12個月的美股形勢持樂觀態度，另有約25%受訪問持中立態度，只有7%受訪者看淡未來美股形勢。去年巴隆氏亦在秋季進行同類型調查，當時只有54%受訪者看好美股未來12個月走勢，反映現時更多專業投資者對美股持樂觀態度。

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雖然美股受高估值及通賬預期所引發的債息上揚影響，但這些因素似乎沒有反映於受訪者對美股三大指數的預期之中。巴隆氏指，進行訪問時正直美股急挫，但看好的受訪者平均認為道瓊斯工業工業指數將會在今年底升至32271點，潛在升幅1.4%，標普500指數則會升至4207點，潛在升幅4.4%，至於納斯達克指數則料升至14,237點，潛在升幅5.3%。

此外，美股一向被譽為高估值代表，現時標普500指數的預測市盈率高達23倍，高於過去5年平均水平，但卻只有40%受訪者認為股市估值過高，57%認為現時估值合理。

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