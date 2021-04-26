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【上車盤】新婚夫婦約50萬首期上車　鄰近港鐵站　實用面積逾400呎

股樓投資 16:56 2021/04/26

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受惠新按保計劃，800萬元以下物業可享高成數按揭，大大減輕上車人士首期負擔。近日有買家承造九成按揭成功上車，利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水居屋彩蒲苑A座中層11室，以518萬成交，即買家首期約51.8萬元。

成交單位實用面積約438平方呎，為兩房間隔，日前有新婚客人買家與業主接洽，最終單位以自由市場價沽518萬元，折合實用面積呎價約11,826元。代理指，買家使用市場俗稱的「林鄭plan」承造九成按揭購入單位。

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據悉，原業主於2015年6月，以約398萬元購入上述單位，持貨至今約6年，現轉手賺價約120萬元或約30%。

黃靜顏補充，彩蒲苑現時約有50個單位放售，最低入場價由438萬元起。資料顯示，彩蒲苑是位於上水彩園路2號的居屋屋苑，共有4座，提供2,112伙單位，實用面積由330平方呎至430平方呎，由1984年11月入伙，樓齡約36年。彩蒲苑鄰近港鐵上水站，附近有街市、停車場及大型商場等配套，因而受上車客青睞。

【延伸閱讀】【樓市故事】90後新婚夫婦得300萬預算　只好花269萬買153呎納米公屋　代理：客人睇一次樓即扑鎚【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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彩蒲苑 成交 上水 上車盤 利嘉閣

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