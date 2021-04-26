安運旅遊宣布結業 結束35年營運歷史 約200名旅客受影響

疫情持續一年多，各行各業都大受打擊，旅遊業受到的打擊更是行業之最。在2021年頭，已經有多間旅行社相繼宣布結業及清盤，上周五(23日)長達35年經營歷史的安運旅遊宣布結業，其官方網頁和Facebook專頁已停止運作。

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旅遊業議會表示，根據旅行社目前所提供的資料，受結業影響的旅客大約有200名，當中涉及約400萬元旅費，持印花收據的旅客，可以在旅遊業賠償基金申請賠償，而受影響員工大約有30人，並已經得到妥善的遣散。

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【旅遊氣泡】香港x新加坡「航空旅遊氣泡」來了 5月26日啟航 想成功出發要符合呢4個條件 【下一頁】

香港與新加坡的「旅遊氣泡」將於5月26日正式展開，而香港政府於周一(26日)亦公布「回港易」的最新安排，此舉希望能幫助本地旅遊業重新發展。

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責任編輯：羅浩濂