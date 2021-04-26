▲ 【中電大股東】米高嘉道理：政府應與年青人對話 相信離開了的人最終會回來

過去兩年香港經歷社會事件及疫情衝擊，中電控股 （00002） 及大酒店 （00045） 大股東兼主席米高嘉道理接受《南華早報》訪問時認為，政府應與年青人對話，紓緩年青人的憂慮，他對香港政府與年青人缺乏對話感到「相當失望」，希望雙方可以對話，「只有對話，才能把兩者連繫在一起」，但重申對香港前景仍具信心。

米高嘉道理指，年青人在香港有「美好的將來（great future in Hong Kong）」，他們同時也有憂慮，而且由於一個或另一個原因，他們接受到大量資訊，當中很大部分是假的。

米高嘉道理指年青人是香港的未來，詳見【下一頁】

米高嘉道理於大酒店2019年的年報指，「香港經歷了近代史上其中一個最動盪的時期，街頭衝突及社會動盪令人痛心不已，某些分歧恐怕可能需要幾個世代才能修補。不過他仍然深信，年青人是香港的未來，並深信他們當中有着世上最富的創造力和創意的人才。」

香港政府存在一些根本問題需要解決

米高嘉道理的幼子、29歲的Philip Kadoorie認為，香港政府存在一些根本問題需要解決，包括樓價上升、生活成本高昂、工資偏低、休息時間不足，導致港人缺乏私人時間等。

「家庭對香港人來說相當重要，當年青人踏足社會，開始工作，便希望可以改善父母的生沽，但當你支持租金、電費、家用後，你還剩下多少給自己？為何香港所有東西都這麼昂貴？結果衍生了一些問題。」他續稱，政府對年青人的苦日子視而不見，為了聲音令被聽到，港人於2019年的抗爭便趨於激烈。

大摩料今明兩年港樓價可再升，但有兩大不明朗因素【下一頁】

支持國安法成立 可為社會帶來穩定

《港區國安法》去年中實施，米高嘉道理指，他支持國安法的成立，因可以為社會帶來穩定，並確保香港是一個適合工作的地方，所有人可和平共處，於疫情前可自由出行。

近年政局動盪下，港人移民外地個案增加，Philip Kadoorie透露，不少朋友都已離開香港，但他預期，離開了的都會回來，情況就像昔日1967年暴動及1997年回歸時般。

「雖然他們想將視野延伸至香港以外，但人們總是會回來，前提是香港需要作出改善，以重建大家的信心。」

年青人應將機遇放眼於大灣區

米高嘉道理認為，年青人應將目光放在大灣區，在當地尋求發展機遇，中電也計劃於內地投資更多太陽能及風電相關的儲能設施，並發展氫體及核電業務。

相關文章：【藍籌業績】中電上半年虧轉盈股息不變 米高嘉道理重申：現在的青年人是社會未來的守護者

編輯：陳韻妍