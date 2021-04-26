【夢想本應翱翔@iM網欄】寓學於樂　機械人大賽助力STEM教育

上一期我們談到創業家精神應及早培養，阿里巴巴創業者基金除了舉辦學生版創業比賽，讓中學生一嘗創業滋味，去年還開始主辦結合STEM（科學、技術、工程及數學）及E-sports（電子競技）的「RoboMaster 2020機甲大師青少年挑戰賽（香港站）」，旨在透過互動遊戲競技，將教育、科技、創造力及創意思維串連起來，讓中學生運用自主研發或改裝的機械人分組對賽，激發他們在程式設計方面的興趣及潛能，同時提升團隊協作及解決問題的能力。首屆RoboMaster香港站總決賽剛於3月底圓滿結束。

香港站賽事有來自50間中學、超過450名師生參與，參賽者多為中三至中五學生。參賽隊伍需自行編寫程式，組裝及調試機械人，深入了解各種元件的運作原理和工程理論知識，並為自己的機甲團隊製定出戰策略，操控機械人進行射擊對抗。經過合共55場、123個回合的比賽，最終由宣道會陳朱素華紀念中學勇奪冠軍，未來或有機會與內地其他城市的優勝隊伍一較高下。

老師促更多支援 冀有清晰教學指引

近年STEM教育被視為推動香港發展創新科技的重要引擎，政府亦大力投放資源，但以「學校為本」的推動模式，對學校及老師有一定挑戰。我們曾與不少負責STEM的中學老師討論，有感香港STEM教育主要由學校老師主導，在缺乏清晰指引的情況下，他們需要花大量精力設計課程，惟老師對相關知識點各有不同的演繹，教學效果自然有別。

RoboMaster這類比賽，可以說是其中一種理論和實踐並重的STEM教育工具，學生可在特定場景內學習STEM相關知識，培養創新及團隊精神。RoboMaster香港站參賽隊伍之一的禮賢會彭學高紀念中學，非常重視學生多元化發展，老師在日常教育中不時加入STEM元素。該校帶隊的朱老師分享，RoboMaster比賽讓同學們有機會親手「做、砌、試」，特別是要將軟件和硬件兩者結合，會產生更多變化，對他們個人成長很有得著；比賽過程或有挫折，即使輸多贏少，最重要是找出問題根本，想辦法解決，只有不斷實踐，就能更大膽地將天馬行空的想法一一實現。

遊戲化學習 理論結合實踐

該校的參賽學生就透過比賽，領略到知己知彼的意義。他們指外圍賽前意識到自己能力不足，一直未能激活「能量機關」加分，於是調整策略，避開和對手硬碰，保持距離作戰，以避免對方以擊殺自己為戰略目標。另有同學回想起外圍賽前一天，發現程式未能成功運作，又找不到方法解決，感到非常氣餒，但隊友之間互相勉勵打氣，比賽令他體會到團結的重要。朱老師又說，同學們對編程的了解及熟悉程度不一，較早接觸編程、水平較高的同學會主動幫助其他隊員學習，共同進步。雖然該校今年在香港站比賽中16強止步，但隊員間已產生良好默契，相信明年會發揮得更好。

另外，是次比賽亦不乏女生參與，有4間來自女校，她們對STEM和電競表現出濃厚興趣 。其中德雅中學在香港站亦打入32強，參賽學生自行按專長分工，例如手眼協調較好的同學負責操控無人機，平時有玩電競的同學就充當「工程兵」，負責手動操作機械人夾子彈。她們亦說，RoboMaster這種實體戰比虛擬的電競更需要與隊友直接溝通，因此建立了深厚的團隊感情。可見只要能激發學習興趣及參與感的STEM活動，不論男女學生都會踴躍嘗試。

與私營機構合作 創多元學習場景

阿里巴巴創業者基金一直致力培養青少年的創業精神，包括JUMPSTARTER IdeaPOP﹗學生版創業比賽，就要求學生在8分鐘內，向評判團推銷他們的創業方案，學生需在短時間內令評判團留下深刻印象，所以同學們的演講技巧和信心是非常重要；而RoboMaster則著重工科的知識和技巧、戰略的部署等。我們發現RoboMaster的參賽隊伍有近8成來自非傳統名校，可見學校有很大意願和空間去推動STEM教育，讓學生吸收考試大綱外的多元知識。

總體來說，近年流行的遊戲化學習，包括我們舉辦的RoboMaster，可以作為其中一個重要的STEM輔助教學工具。我們認為教育局在推動STEM 教育的同時，可考慮物色更多如私營機構等合作夥伴，共同推動STEM活動教學，並利用不同機構提供的創意場景及專業知識，讓學生寓學於樂。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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