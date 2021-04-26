【職場熱話】網民失業一星期在家飽受臉色 想出門走走 網友為何籲不必急着找工作?

失業在經濟好的時候也不是奇怪的事，更何況是疫情時期。不過最難忍受的卻不是窮困，而是家人的不理解。近日有網民於網上討論區發文，抱怨父母在他失業時擺臉色給他看。

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有網友指明白樓主父母的意思，指他們只是怕沒有家用，有家用父母自然讓樓主自生自滅，所以樓主可以先把下個月的家用交上了才說。老一輩的思維是天天在公司加班才叫有本事，樓主不必介懷父母的想法。

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至於出門爬山，有人覺得樓主做得不對，因為失業最重要是找到下一份工作，沒有時間讓他玩樂。不過樓主回應，失業並非大事，而且這個月仍有工資，他應當可以外出放鬆一下。

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有是過來人的網友分享，失業是一個思考自己的好時機，會在失業期間想通不少事情，建議樓主不必急着找工作。但也不要長期窩在家裏，容易抑鬱，出門走走的確是好想法。

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責任編輯：張瑋婷