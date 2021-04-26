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【大行報告】海吉亞醫療擬收購一間綜合醫院 中金料有助當地業務增長 全日升近6%

股樓投資 16:49 2021/04/26

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中金發表研究報告指，海吉亞醫療（06078）計劃斥資約17.3億元人民幣，收購位於江蘇省蘇州市吳江區的蘇州永鼎醫院98%股權。該行認為，永鼎醫院的經營情況良好，估值合理。海吉亞醫療全日升5.2%，收報64.3元，成交4.8億元。

永鼎醫院為民營二級綜合醫院，2019年至2020的收為分別為5.17億元、4.92億元人民幣；淨利潤為7565萬元、6058萬元人民幣；對應淨利率為14.63%、12.31%；收購價格對應2019年市盈率22.93倍。

【大行報告】交銀國際維持互聯網行業領先評級　首選騰訊　長期看好另外3隻科技股  詳情請看[下一頁]

中金認為，是次收購或有助集團於蘇州的業務增長，因當地的經濟良好，居民個人支付能力強，醫保環境友好。集團於2015年收購的蘇州滄浪醫院，在床位使用率近100%的背景下，其收入由2017年的1.18億元人民幣增至去年的逾3億元，年複合增長率逾40%，證明公司的收購整合能力，以及當地市場的強勁需求。

該行續指，海吉亞於4月與龍岩市政府簽訂了一個當地醫院項目的投資意向書，預料項目會於2023年底落成。中金料公司可借助龍岩海吉亞醫院，進一步滿足當地的腫瘤治療需求，並助集團提升腫瘤服務的市場份額與影響力。

【異動股】大家樂發盈喜 料去年多賺近4倍 下午大升逾3%  詳情請看[下一頁]

鑑於收購計劃暫未有明確時間表，中金維持集團今明兩年每股盈利預測預測0.66元、0.93元人民幣，分別對應按年增長141.1%、40.5%。該行又維持集團「跑贏行業」評級和目標價76.80元。

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撰文 : 趙家盈

海吉亞醫療（06078） 收購 港股 目標價 成交 蘇州 大行報告 香港 江蘇省

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【大行報告】瑞信料旅遊氣泡對國泰前景現正面訊號　惟料其短期復甦仍艱難
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