【五一黃金周】支付寶澳門首季線下交易額按季增7成 五一假期推優惠吸客

▲ 支付寶澳門首季的線下交易額按季增7成。

螞蟻集團旗下支付寶港澳台地區總經理李詠詩透露，支付寶（澳門）自2019年9月推出至今，全澳門近9成商戶已經接入支付寶（澳門）作為收款工具，隨著越來越多商戶加入，讓本地居民使用移動支付作線下消費時更加方便，數據顯示，今年第一季線下交易金額按季增長超過70%。

支付寶（澳門）稱，將推出系列優惠措施惠及澳門居民，同時亦趁五一黃金周假期，攜手內地支付寶促進「澳門遊」，加速本地商戶數字化，以兩個電子錢包雙管齊下的方式，致力推動澳門經濟復甦。

香港5000元電子消費券料暑假接受登記 4大營辦商支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK推優惠【下一頁】

澳門早前公佈電子消費優惠計劃，支付寶澳門宣布，由4月30日起至7月31日，合資格人士選擇透過支付寶（澳門）登記使用電子消費優惠，可於本年8至12月期間獲高達500澳門元的獎賞禮遇，及連續5個月領取高達100澳門元隨機紅包。



與此同時，支付寶（澳門）將向所有用戶推出三重禮，包括新人禮、每月於本地逾萬家商戶掃碼領紅包、以及消費後印花以換取更多紅包補貼下一筆消費。

至於五一黃金周臨近，即日起支付寶將聯同澳門本地商戶發放多重數字消費券，吸引內地遊客到澳門觀光消費，刺激旅遊業復甦。

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編輯：陳健婷