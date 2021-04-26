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【香港樓市】大摩料今明兩年樓價分別升3%、5%　兩大因素左右20年牛市周期

股市 15:58 2021/04/26

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大摩料今明兩年樓價分別升3%、5%　兩大因素左右20年牛市周期

香港住宅樓價近月止跌回穩，摩根士丹利發表報告指，預計今明兩年香港住宅樓價分別升3%和5%，較早前預測更為進展。大摩指出，未來兩年香港樓市將受惠於私樓單位新供應少於2萬伙、需求獲恒指上升、置業比例低和失業率見頂支撐、1個月HIBOR僅約0.1厘、樓市辣招空間有限。大摩繼而上調大部分香港地產發展商目標價，包括將信置 （00083） 評級由「與大市同步」升至「增持」。

大摩指出，香港樓市已持續20年牛市周期，未來有兩大關鍵發展：1）供應將受新政策和監管而大幅上升；2）人口結構變化將改變需求量。

供應面上，大摩指出，國務院總理李克強雖在兩會表明香港居住問題需要解決，分析供應是最有效控制樓價上升的工具，令樓價控制在可承受範圍內，3大方法包括農地轉換、填海和增加地積比率，但大摩認為未來3年有關政策難以落實，不過有關政策的討論過程會對樓市、地產股帶來不利氣氛。

需求方面，大摩表示，香港去年人口下跌，而且部分指標顯示香港人移民意欲提高，除了業主離港時未必會出售物業外，大摩預計專才來港、宏觀經濟改善、持續低息都可以抵擋衝擊。

大摩分析三大情景：

基本情景：香港樓價會穩步上揚，供需在未來3年未有大變化。

熊市情景：供應政策進取，現有和新香港居民暫緩買樓，可令樓價在明年底前跌兩成。

牛市情景：息口和供應維持低水平，人口結構變化少，宏觀經濟轉好，樓市明年底前升16%。

大摩指出，若樓市發展在其基本情景分析所預計中，對香港地產股維持增持看法，首選次序依次為新鴻基地產 （00016） 、嘉里建設 （00683） 和信和置業，因為3家地產股估值吸引，而且股息回報達4.8厘至5.1厘。

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編輯：麥德銘

港股 樓價 目標價 嘉里 信和 信和置業（00083） 嘉里建設（00683） 新鴻基地產（00016）

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