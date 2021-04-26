【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱世鮨店Omakase（下） 銅鑼灣如意

上集提要：【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱世鮨店Omakase（中） 尖沙咀志

不知是否因為旅遊受限，大家思鄉病發，最近身邊不少朋友都十分熱衷於壽司，聽聞一些人氣鮨店的訂單更達2022年，受歡迎程度令人咋舌。一位難求，既然這些機會不是屬於我的，唯有找一些仍能訂到位的隱世鮨店，一過口癮。

是日來到位於銅鑼灣的「如意」，店內裝潢甚具日本庭園禪意，整體乾淨企理，感覺良好。

點了大概800元的廚師發辦午餐，第一道菜是「鮟鱇魚肝豆腐」及「東風螺」拼盤；鮟鱇魚肝有「海底鵝肝」的美譽，口感細緻；東風螺微辣，是不錯的開胃菜。

接著是「鰈魚薄切及鰈魚海膽卷」，味道鮮，口感滑，加上以一朵鮮艷的小玫瑰點綴，味道賣相皆良。

貝類代表是厚肉的北海道帶子及新鮮赤貝，師傅推介以岩鹽提鮮，是預期中的好吃。

生熟時令螢光魷魚兩食，生的蘸上麵豉醬，帶甜味；熟的蘸上薑蔥豉油，入口爆膏，既滑捋捋又爽口彈牙，是極為驚喜的一道菜。

竹籤魚刺身，魚皮被輕輕火炙，帶陣陣煙燻香味，配搭台灣三星蔥，別有風味。

我愛拖羅，其魚油之香不用多說，師傅把拖羅拿出一刻乍看之下還以為是一件肥豬肉，心中希望他能多切一點，亦對自己承諾下次到日本必定吃過夠本！

蒲燒活鰻魚，魚皮燒得非常香脆，上面還有炸過的魚骨和蓮藕，配搭新穎。

春子鯛為日本真鯛的幼魚，正值時令，肉質軟嫩且帶點油脂，清爽可口，加上烏魚子香氣四溢。

牡丹蝦細綿帶爽，甘甜濃郁，加上甘香豐腴的蝦膏及香脆的櫻花蝦，蝦味爆燈！

燒銀鱈魚油份充沛，入口即化，肉質非常細膩，加上紫菜醬及脆魚皮，層次豐富。

北海道根室海膽壽司，肥厚飽滿，色彩鮮艷，海膽控可能會略嫌「唔夠喉」呢！

吞拿魚香蔥鱈魚乾手卷，一啖吃盡吞拿魚蓉的滑，蔥花的香及鱈魚乾的脆，是有心思的配搭。

甜點是日向夏配蕨餅，身為「蕨餅迷」的我覺得不過不失，反而那片微酸帶甜的日向夏味道清雅，令我為之一振。

吃了三餐壽司，膩了吧？下回轉吃中餐，請期待一下嚕！

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