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【創業支援】企業孵化器提供100萬資金贊助「女性企業」　5月17日截止申請（附連結）

商業 16:40 2021/04/26

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以女性創業家為主導的企業孵化器，將會提供總值100萬港元的資金贊助。

越多越多人創業，不論男性或女性，亦希望可以闖出一片天。世界性女企業家平台Female Entrepreneurs Worldwide （FEW）今年首度推出以女性創業家為主導的企業孵化器，將會提供總值100萬港元的資金贊助。

【按此】報名或了解更多。

FEW推出的企業孵化器以「投資創新女企」為主題，希望可重點培育一批將科技創新技術融入業務，並由女性主導的企業。是次計劃FEW將提供總值100萬港元的資金贊助，並會從各地參加者中揀選3至5日獲獎企業，向她們發放約14萬港元的輔助資金。

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除了財政上資助外，FEW此項目亦希望透過商業模式規劃、 品牌推廣、市場營銷、融資貸款等相關支援和培訓，全面提升公司營運、收入，以擴闊銷售渠道，提高創業的成功率。

FEW此企業孵化器預期吸引最少13個以上的城市和代表國家參加，經過12星期的培訓和交流，孕育出具發展潛力的「亞洲獨角獸」企業。項目由即日起接受申請，並於5月17日截止。計劃將會於6月7日開始。評估標準包括概念是否有影響力和創新、能否有效解決世界面對當中的困難、業務是否可持續等。

參加資格:
1. 屬於科創企業 / 擁有或有應用科技元素之企業所提供的服務或產品
2. 最少18個月的業績報告及潛在的可擴展性
3. 具備於中國和亞太地區的發展規劃

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責任編輯：葉泳珊

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