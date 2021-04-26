【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　新加坡旅遊局推薦全新景點

▲ 香港與新加坡「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航，新加坡旅遊局已為港人準備了不少行程。（新加坡旅遊局twitter圖片）

香港與新加坡兩地政府今日（26日）公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航。正當港人熱烈討論去新加坡旅行之際，新加坡旅遊局已為港人準備了不少行程。

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「航空旅遊氣泡」展開後，香港旅客將會是新加坡首批海外旅客之一，地標景點包括濱海灣花園呈獻世界著名藝術家戴爾·奇胡利（Dale Chihuly），首個於亞洲亮相的大型公園展覽《戴爾·奇胡利：Glass in Bloom》，將於2021年5月1日至8月1日舉行，奇胡利以多達25座大型裝置及逾80座雕塑及平面作品，重新想像和點綴濱海灣花園美景。

此外，來自美國的「Museum of Ice Cream」更將首度登陸海外國家，於2021年8月在新加坡開幕。雪糕博物館佔地逾60,000平方呎，將展出14個全新裝置，與一眾粉絲慶祝和分享雪糕歡樂。

現時新加坡的聚會人數從5人增加至8人，旅遊業亦已恢復營運，迄今為止，共46個景點、277間酒店和超過2,100個旅行團行程已獲准復辦。獲准恢復營業景點的接待人數上限已從50% 增至最高65%。當地的步行遊覽、划艇遊和單車遊的接待人數上限從20人，提高至最多可容納50人，而導賞團的舉辦時數不再受到限制。

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責任編輯：朱悅瀅