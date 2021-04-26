【旅遊氣泡】香港x新加坡「航空旅遊氣泡」來了 5月26日啟航　想成功出發要符合呢4個條件

自新冠肺炎爆發1年多以來，港人已多時未能到外地旅遊，近月本港疫情於低位徘徊，香港與新加坡也就重啟「旅遊氣泡」進行討論，兩地政府周一（26日）公布，在兩地疫情保持穩定下，逐步和有序地恢復跨境航空往來，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航。

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商務及經濟發展局局長邱騰華說：「隨着本港第四波疫情漸趨穩定，我們一直積極與新加坡商討重啓『航空旅遊氣泡』，兩地就最新安排已達成共識，在原有的安排上增設更嚴謹的公共衞生條件，以回應近期疫情的變化，並平衡公共衞生和出行便利，做到大家都安心放心，並維持穩定性。」



新加坡共和國交通部長王乙康表示：「新加坡和香港這兩大區域航空與金融樞紐所設立的航空泡泡，意義重大。我很慶幸香港在過去幾個月控制了疫情，讓新加坡香港航空泡泡得以重啓。在下來一個月裏，我們雙方都得繼續保持警惕，以確保航班能順利起飛。」

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在原有「航空旅遊氣泡」協定的基礎上，是次兩地會採取以下更嚴謹的安排：



1.出發前的外遊紀錄

-原本的安排已規定「航空旅遊氣泡」下的旅客（「氣泡」旅客）在出發前14天內沒有在新加坡或香港以外的外遊紀錄。鑑於新變種病毒在不同地區的蔓延程度及有極小部分受病毒感染人士的潛伏期可能超過14天，新增要求是這14天並不包括該旅客因應早前的外遊而須在香港或新加坡當地進行強制檢疫的隔離期。

2.暫停或重啓機制

- 原本的安排是如果新加坡或香港的無關連本地個案7天移動平均數字超過5宗，「航空旅遊氣泡」安排會暫停兩周；隨後若兩地上述數字於暫停兩周的最後1日回落至不超過5宗，「航空旅遊氣泡」便可重啓。



-因應疫情可能有反覆，新增要求是在符合原本的關卡後，兩地須滿足其後連續3日無關連本地個案數字每日維持在3宗或以下，而第3日無關連本地個案7天移動平均數字亦不可超過5宗，才可重啓「航空旅遊氣泡」安排



3. 加強接觸追蹤

-按照原來的安排，由香港前往新加坡的「氣泡」旅客須下載並登記使用當地的「合力追蹤 TraceTogether」手機應用程式。隨着香港的「安心出行」手機應用程式逐漸普及和廣泛應用於不同處所，新增要求是由新加坡前往香港的「氣泡」旅客須下載和使用「安心出行」，並把相關記錄在離港後保留31天。



4.接種兩劑疫苗

-為鼓勵市民盡早接種2019冠狀病毒病疫苗和確保他們在出行時有更佳的自身保護，參加香港與新加坡「航空旅遊氣泡」的香港居民須在完成接種兩劑疫苗最少14天後，方可乘搭專屬航班出發前往新加坡。



以下4類人士獲豁免：

．16歲以下人士

．因健康理由而不適合打針者

．離港前於香港逗留少於90天

．並非由香港簽發的旅行證離港



除上述各項新增要求外，「航空旅遊氣泡」的原有安排大致不變，包括「氣泡」旅客須在出發前和抵埗後接受病毒檢測並取得陰性結果、乘搭專屬航班等，便不受行程限制及無須進行強制檢疫，相關詳情載於附件。

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邱騰華表示，為平衡公共衞生和兩地居民出行的考慮，旅客於兩地出發前須接受兩地互認的PCR核酸核測，在並起飛前72小時內採樣，抵達兩地後亦須須於機場再做檢測。另外，新加坡旅客訪港不用接種疫苗，只需要於出發及入境完成所需檢測與健康申報後，與下載「安心出行」手機流動應用程式。

參與以上「航空旅遊氣泡」的旅客需乘搭專屬航班往返兩地，國泰航空（00293）及新加坡航空公布「航空旅遊氣泡」航班安排。由5月26日至6月9日，每日由香港出發及由新加坡出發航班各有一班，6月10日起由香港出發及由新加坡出發航班分別增至每日兩班，每班同樣200名額。

國泰航空表示，將採用空中巴士A350-900航機，運作「航空旅遊氣泡」CX759及 CX734 航班。首班由香港出發的CX759航班（預定由早上9時10分起程，當地時間下午1時05分抵達）將於5月26日啟程，而首班由新加坡出發的CX734航班（預定由當地時間下午2時45起程，傍晚7時抵達）將於5月27日出發。

其後，由香港出發的CX759航班5月27、29日及6月1、3、5、6、8日運作，由新加坡出發的CX734航班會在5月27、29日及6月1、3、5、6、8日運作。由6月10日起，國泰將營運每日一班來回新加坡的「航空旅遊氣泡」航班 （CX759及CX734 ）。

新加坡航空方面，首班由新加坡至香港的SQ882航班於5月26日首航，由香港飛往新加坡的SQ883將於5月28日首航，隔天營運（時間表見下圖），6月9日起增至每天營運一班「航空旅遊氣泡」特定航班。

同時，港府也於周一公布「回港易」最新安排，公務員事務局局長聶德權表示，鑑於內地疫情已受控及本港疫情趨向緩和，當局決定把回港易計劃由廣東省或澳門的港人，擴展至在內地其他省市的居民，容許他們不論經陸路或機場入境，只要符合特定條件，入境後可獲豁免14日強制檢疫。

聶德權說，周二（27日）起會開放相關預約系統，可以預約本月29日至下月16日期間的指定日期及口岸名額。而擴展後的回港易計劃，深圳灣及港珠澳口岸分別每日有3千及2千個名額，機場則每日1千個名額。

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記者：陳詠妍