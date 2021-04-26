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【買樓理財】同區新盤呎價近3萬　業主全因一個人生決定　劈價130萬　低市價7%賣樓

股樓投資 16:12 2021/04/26

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黃竹坑站晉環登場，雖然戶戶過千萬，但仍吸引大批市民前往參觀，更帶旺港島南區樓市。不過，有業主此時劈價逾百萬賣樓，成交價更低市價7%，原因是計劃移民！ 

香港置業郭詠詩說，香港仔中心P座低層2室，實用面積594平方呎，三房間隔，望樓景。代理續說，業主因趕移民，所以單位放盤4個月後，即決定減價130萬元放售，最終單位以920萬元易手，實用呎價約13,300元，成交價低市價約7%。

晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬【下一頁

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！【下一頁

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據了解，買家為家庭客，心儀物業價錢相宜，睇樓一次即拍板入市自住。資料顯示，原業主於2016年8月以約685萬元購入上述單位，現帳面賺約105萬元，物業期間升值約15%。

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撰文 : 黃卓賢

移民 私人屋苑 香港仔中心 黃竹坑 香港置業

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