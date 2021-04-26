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新皇崗口岸預計2023年底落成 大灣區一小時生活圈 更多細節曝光

理財智慧 16:17 2021/04/26

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運作逾30年的皇崗口岸自前年6月開始重建，去年5月已完成第一階段臨時旅檢場地，同年12月原有的皇崗口岸旅檢大樓亦已拆除。新的皇崗口岸採用24小時「一地兩檢」模式，預計將於2023年底落成，文匯網日前（24日）透露了新口岸的設計、未來交通安排等細節。

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文匯網提到，新皇崗口岸落成後，出入境乘客毋須再乘「皇巴士」跨境接載，意味着「皇巴士」將步入歷史。港人在新口岸出境後，可快捷方便地到達深、莞、穗、中山、珠海等城市，一小時生活圈將由此出發。

在設計上，新口岸聯檢樓在強調綠色公共空間特色，以45個錯落有致的採光天窗、樹冠狀屋頂，詩意再現周邊紅樹林的獨特景致。新口岸聯檢樓建築面積達40萬平方米，超過現時深圳其他六個口岸的總和；因定位為「一地兩檢」純旅檢口岸，故取消貨檢功能。

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預計通關客流量日常每天可達20萬人次，高峰日每天30萬人次；車輛日常每天2萬車次，高峰日每天3萬車次。新口岸落成使用後，現時的落馬洲邊境管制站可釋出逾20公頃珍貴土地，支援本港發展需要。

文匯網亦透露，新口岸連接深圳地鐵7號線及已規劃在建的地鐵20號快線。另外，毗鄰的新皇崗長途巴士客運站，涵蓋連接了大灣區東莞、廣州、番禺、中山、珠海、澳門等地，以及粵東惠州、汕尾、揭陽、汕頭、潮陽和粵西等地的不同長途巴士客運服務。屆時，港人北上打工或生活，便實現一小時生活圈夢想。

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責任編輯：陳楚琨

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