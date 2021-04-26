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【新股IPO】微醫擬尋求最快季內來港上市 　集資最多約30億美元

股樓投資 18:25 2021/04/26

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據媒體引述消息透露，騰訊（00700）有份投資的移動互聯網醫療健康服務平台微醫（We Doctor）將於本周進行非交易路演(Non-Deal Roadshow)，尋求最快於季內在香港上市。花旗及招銀國際為微醫的聯席保薦人。

較早前有報道指，微醫估值近70億美元，令其集資規模大約為約20億至30億美元（約155億至233億港元）。根據招股書所示，微醫計劃利用同股不同權架構（WVR）上市，假若成功上市，將成首家以同股不同權的醫療及醫藥行業公司上市。

資料顯示，微醫平台目前已連接了7600多家醫院，超過27萬名醫生，旗下擁有逾28家互聯網醫院，其中17家打通了醫保在綫支付，為中國目前擁有最多醫保資質的互聯網醫院的平台。

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責任編輯：陳子謙

港股 騰訊 醫生 香港 IPO

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