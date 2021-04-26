【職場熱話】疫情下做零售業壓力爆煲 月尾怕結數 月頭怕重來 網友一句回應令網民感動非常

工作壓力大是每個行業都會有的事，在疫情時期，零售業的壓力就比其他行業更大。近日有網民於網上討論區發文，抱怨自己做售貨員開不了單，令她大感壓力。

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不少網民看到樓主的慘況，直言要幫她買東西，令樓主十分感動。網民留言大多數是為樓主加油，甚至有人教她萬一真的開不到單，面對公司的追究時就可以把責任推到疫情身上。

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有人認為樓主可以考慮轉行，直言同一份工作不應該做超過兩年。樓主回應，自己在供樓，又沒有父幹，在經濟不好的時候實在不敢轉行。

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不過亦有網民看不起樓主，認為樓主從事零售十分低檔，居然還敢說自己有壓力。有人反擊，指：「不少大學生找不到工作也是從事零售，又不是偷又不是搶，堂堂正正的工作為什麼就是低檔？」

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責任編輯：張瑋婷