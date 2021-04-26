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【職場熱話】疫情下做零售業壓力爆煲 月尾怕結數 月頭怕重來 網友一句回應令網民感動非常

理財智慧 18:51 2021/04/26

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工作壓力大是每個行業都會有的事，在疫情時期，零售業的壓力就比其他行業更大。近日有網民於網上討論區發文，抱怨自己做售貨員開不了單，令她大感壓力。

    點擊圖片放大
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不少網民看到樓主的慘況，直言要幫她買東西，令樓主十分感動。網民留言大多數是為樓主加油，甚至有人教她萬一真的開不到單，面對公司的追究時就可以把責任推到疫情身上。

【職場熱話】網民失業一星期在家飽受臉色 想出門走走 網友為何籲不必急着找工作?【下一頁

有人認為樓主可以考慮轉行，直言同一份工作不應該做超過兩年。樓主回應，自己在供樓，又沒有父幹，在經濟不好的時候實在不敢轉行。

【天生購物狂】港女信用卡瘋狂購物 每月只付最低還款額 稱與銀行鬥長命 網民：一世幫銀行打工【下一頁

不過亦有網民看不起樓主，認為樓主從事零售十分低檔，居然還敢說自己有壓力。有人反擊，指：「不少大學生找不到工作也是從事零售，又不是偷又不是搶，堂堂正正的工作為什麼就是低檔？」

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責任編輯：張瑋婷

行業 零售 網上討論區 售貨員 經濟 壓力 疫情

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【樓市熱話】買樓VS租樓 人生抉擇 網民：租樓做別人的樓奴

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