  • 29°C
香港時間 : 2021509日 (日) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資者有共鳴】點解咁多人炒襯股都輸錢 一買就跌一賣就升？

股樓投資 18:55 2021/05/09

分享：

無論股市暢旺抑或低迷，都會聽到一些投資者在概嘆：「點解永遠都是一放就升，一買就跌架！」，覺得自己沒有炒股運。

姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

對於這個炒股現像，專家直言這正是散戶投資者學習買股票要上的第一課，就是不要經常看着個股市，盯著股票價的上落。因為好多人以為自己對某些股份好熟悉，但其實非然，然後當看到其股價大升很高興，急不及待想沽出獲利，反之當買入一隻股票，怎料股價下跌，又會心怯，然後蝕錢離場，但可能這不過是受外圍影響出現很短暫的調整，但投資者就因一時擔心而蝕沽，如果一直抱着這種投資心態，只會成為一個循環，繼續「賺粒糖輸間廠。」

Elon Musk：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物會送狗狗幣，見【下一頁】

專家教路，其實買股票最好的方式，就是對於有信心的優質股票不要經常看着，倘若放埋一邊，隔一段時間再看分分鐘有驚喜！「有些股票，可能每次賺3%至4%投資者已經很滿意，但其實如果拿著一年不放，分分鐘能有25%至30%的利潤。」

延伸閱讀：成副身家買美股　股市急瀉清倉輸一年身家　網民：SH到盡頭便是贏，見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

IPO 美股 炒股不炒市 港股

下一篇文章

美國最大輸油管被黑客攻擊 被迫關閉整個輸送系統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目