【投資者有共鳴】點解咁多人炒襯股都輸錢 一買就跌一賣就升？

無論股市暢旺抑或低迷，都會聽到一些投資者在概嘆：「點解永遠都是一放就升，一買就跌架！」，覺得自己沒有炒股運。

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對於這個炒股現像，專家直言這正是散戶投資者學習買股票要上的第一課，就是不要經常看着個股市，盯著股票價的上落。因為好多人以為自己對某些股份好熟悉，但其實非然，然後當看到其股價大升很高興，急不及待想沽出獲利，反之當買入一隻股票，怎料股價下跌，又會心怯，然後蝕錢離場，但可能這不過是受外圍影響出現很短暫的調整，但投資者就因一時擔心而蝕沽，如果一直抱着這種投資心態，只會成為一個循環，繼續「賺粒糖輸間廠。」

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專家教路，其實買股票最好的方式，就是對於有信心的優質股票不要經常看着，倘若放埋一邊，隔一段時間再看分分鐘有驚喜！「有些股票，可能每次賺3%至4%投資者已經很滿意，但其實如果拿著一年不放，分分鐘能有25%至30%的利潤。」

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記者：張以正