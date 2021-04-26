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【書展2020】香港書展兩度延期　政府向本地參展商派一筆過1.5萬元資助　料5月內到手

商業 15:37 2021/04/26

分享：

政府為每間已登記參與書展的本地參展商提供一筆過15,000元的財政支援。

香港書展2020因疫情影響而兩度延期。政府宣布，將在「防疫抗疫基金」下撥款1,000萬元，為每間已登記參與書展的本地參展商提供一筆過15,000元的財政支援。

【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團

一年一度的香港書展是本地書商、印刷界最主要的銷售及宣傳平台，商務及經濟發展局發言人指，有關財政支援可幫助參展商在來屆書展開展前，開拓網上等其他渠道促進銷售，冀可渡過困難時期。

所有已登記參與原訂於去年7月及／或12月舉行的香港書展的合資格本地參展商（政府部門除外）均可受惠，約有610家。作為香港書展主辦單位的香港貿易發展局將於日內就發放資助安排與相關的參展商聯繫。資助可於核實相關參展商資料後約4星期內發放，預期可於5月內可發放大部分資助。

政府早前已在第二輪「防疫抗疫基金」下預留了4,000萬元，推出印刷及出版業資助計劃，全數資助來屆香港書展參展商（政府部門除外）的參展費：本地參展商以10萬元為限；非本地參展商以1萬元為限。

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責任編輯：葉泳珊

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