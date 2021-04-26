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【美股焦點】兩成半標普成份股業績優於預期 多家美企高管憂慮通脹

股樓投資 16:49 2021/04/26

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美股已踏入季績期一段時間，據Factset數據顯示，目前已有25%標普500指數成份股公布業績，當中84%已公布業績的成份股每股盈利（EPS）優於預期，另有77%已公布業績的成份股收入增長優於預期。數據又顯示，綜合已公布業績的成份股，今年首季盈利按年增長33.8%，如最終500隻成份股平均盈利按年增長可保持33.8%，2021年第一季將會是自2010年第三季以來錄得最強的按年盈利增長的一個季度。

【美股分析】美股今年牛市仍未完? 逾半專業投資者看好美股

本周將踏入超級季績期，以下多家大型科技股將會公布業績（見圖）

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除了盈利增長表現強勁外，標普500指數成份股的利潤率竟在原材料成本上升下，仍然錄得2008年以來最高。綜合目前已公布業績的成份股，標普500指數的利潤率為11.6%，高於5年平均的10.6%。

然而，由於上月消費者物價指數按年上升2.6%，生產者物價指數更按年錄得4.2%增長，Factset統計目前有47隻成份股在業績會中用上「通脹」的字眼，頻率是十年來最多。

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撰文 : 林展鋒

貿易逆差 優於預期 每股盈利 指數 通脹 標準普爾500指數 美股
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