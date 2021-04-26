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【台灣有樂@iM網欄】誤打誤撞走進影相打咭勝地----「林安泰古厝」

股樓投資 15:49 2021/04/26

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這兩個月我都積極在經營自己的YouTube頻道，所以為了拍攝影片，我不斷在台灣搜尋探索一些未曾去過的地方。前陣子我騎着腳踏車，誤打誤撞被我發現了一個古味濃郁的地方，這一個地方叫做「林安泰古厝」。

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「林安泰古厝」又名林安泰古厝民俗文物館，原名安泰厝，現在位於台灣台北市濱江公園旁。這個古厝為台灣知名的傳統建築，建於清朝乾隆年間，到現在已經超過兩百年的歷史了，是台北市現有保存最完整的傳統閩式庭園建築。「林安泰古厝」的原址其實是坐落在台北市四維路上，後來遷於花博新生公園旁。雖因為曾移遷改建而未列入古蹟，但是仍為台灣閩式古宅的代表作，2010年台北國際花卉博覽會展期，古厝曾作為花博展館使用，目前為花博公園的一部分。雖然這「林安泰古厝」是花博公園的一部分，但是因為跟最主要的花博園區相隔一條街，感覺這個「林安泰古厝」像似是被隔絕起來，所以知道的人自然也不多。

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當天我經過這個「林安泰古厝」的附近時，看到好幾組婚紗攝影的新人及攝影師都往同一個方向走，我就知道那邊有很好的婚照攝影場地，所以我就是跟着他們走才發現到這個古厝的。「林安泰古厝」裏面除了保留建築物原貌之外，整個園區裏還有祠堂、觀景亭、涼亭、池塘園等等。一磚一瓦都保留了當年味道，讓我有走進拍攝古裝片的場景的感覺，難怪會有這麼多人來拍攝結婚照片。當天我除了看到新人拍攝結婚照片，我還看到有一群穿着旗袍的大媽及cosplay打扮的少女網紅都在這裏拍照。而且到「林安泰古厝」參觀及拍攝是不用入場費的，沒事來走走拍拍照，確實是CP值非常高的消遣活動。

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雖然我這次是誤打誤撞來到這裏，但一場來到，環境又這麼漂亮，所以我當然也趁機自拍幾張。希望下一次再來這個「林安泰古厝」的時候，除了會有攝影團隊跟着來之外，還有夥伴跟我一起拍合照。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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