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原創影片內容疑遭內地小紅書網紅抄襲　台灣KOL：100%的盜竊影片已檢舉下架

環球政經 16:37 2021/04/26

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網絡影片大行其道，不論是在YouTube或是Insatgram等媒體平台上，都有不同的影片又或是資訊供娛樂用途，然而卻因此引起不少抄襲風波。有台灣YouTuber疑遭內地小紅書網紅抄襲原創影片內容，事隔數天後，相關影片已被檢舉下架。

台灣YouTuber劉芒在YouTube上有逾47萬訂閱者，因其搞怪性格，以及有關風水命理的影片，而吸引不少人訂閱。當中最熱門影片如「全身上下最豪的10顆富貴痣」有逾100萬觀看人次、「自己就是豪門！ 10個人間富貴花面相」有逾50萬觀看人次；而這些都疑似被居住在香港的內地網紅抄襲，並分享在社交平台小紅書上。

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劉芒在數天前在社交平台Instagram發文指，發現一名名為「辛迪的全智贤」在小紅書上發布相似影片，直指她的行為更超越參考，是「盜竊他人辛苦製作的心血」。劉芒續指，她的工作室夥伴曾經私訊試圖取得聯絡，卻遭封鎖，「我自始至終並未收到任何來自你的授權詢問，請你停止抄襲的行為，並且於三日內，將你的帳號裡下列所有抄襲再製的內容全數進行下架。」

事件一出後，「辛迪的全智贤」的小紅書影片也惹來大量負評:「抄襲卻沒有一個正式的道歉。」、「不要再抄襲別人啦，很難看」等。據台媒報道，「辛迪的全智賢」在數日發文回應強調，未有收到劉芒來信，又表示為劉芒帶來不好的感受，而表示抱歉。

劉芒在Instagram發文稱，目前100%盜竊的影片已經都被檢舉下架，又對每位創作者朋友、團隊的幫忙表示感謝。

 

圖片來源：Instagram＠lioumonn

 

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責任編輯：黎淑雯
 

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