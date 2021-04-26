【大灣區就業】 朗思科技請品牌助理 需在深圳工作 最高月薪達3.2萬

大灣區又有筍工了，今次筍工是給予新聞、市場營銷或工商管理專業的人士而設。朗思科技有限公司請品牌助理，職位需在深圳工作，並具備新聞、市場營銷或工商管理專業的大學或以上學歷。月薪最低達18000元，而最高可達32000元，5天工作周，每日工作時間為上午9時至下午6時，同時亦有1小時午膳時間。職位屬於大灣區青年就業計劃下的空缺。持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

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詳細如下：

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申請須知 ：求職者可電郵(sigrid@lasensetech.com)履歷表給朗思科技有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與陳小姐(Email)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂