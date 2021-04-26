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【美股分析】美股科技股上周遭資金出逃　創科網泡沫以來最大淨流出

股樓投資 17:34 2021/04/26

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早前美國10年期國債債息飆升，連累美股急挫，當中以估值較高的科技股與新經濟股調整幅度最大。市場關注科技股首季度業績以及未來盈利預期之際，上周科技股再次遭沽出，追蹤那斯達克100指數的Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)  上周單周累計淨流出資金60億美元，創科網泡沫以來最大資金出走紀錄。

全球經濟復甦初期，股市呈現出板塊輪轉的趨勢，從資金流向中就可見一斑。數據顯示，今年年內追踪金融、能源以及原材料板塊的ETF分別累計吸引157億美元、144 億美元和49億美元的資金流入，相較之下，追蹤科技股的ETF近錄得39億美元資金流入。

不過美國銀行4月上旬進行的基金經理調查顯示，作多科技股仍然是市場上最擁擠的交易，其次是作多比特幣。不過鑑於近期股市輪動持續，有53%的受訪者認為，未來12個月內價值股的表現將持續優於增長股

【美股前瞻】科技股迎重磅財報周　拜登將公布上調富人稅計劃【下一頁

以下科技股將於本周公布業績

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編輯：李勝男

美股 拜登 經濟 板塊 比特幣 新經濟 國債

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