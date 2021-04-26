【大灣區就業】銀行請助理風險管理經理 月薪可達2萬元 每月另有4千元津貼

經濟不景氣，快將畢業的莘莘學子遇到好的工作機會就要好好把握。南洋商業銀行招聘助理風險管理經理，月薪1.9萬至2萬元，除了有基本醫療福利、醫療保險外，每月其他津貼有4000元，五天工作周，工作地點在深圳，相當近香港，算是個不錯的工作機會。由於該職位屬「大灣區青年就業計劃」空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民均可申請該職位空缺。

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要求資歷及職責 :

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申請須知 :

求職者可電郵(hr@ncb.com.hk)履歷表給南洋商業銀行有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請Email與周小姐聯絡。

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責任編輯：陳楚琨