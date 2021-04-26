歐盟今夏或開放 美國已打認可疫苗者來旅遊

新冠疫情大流行後，全球旅遊業早已停擺，隨著新冠疫苗出現，民眾有望能夠睽違多時外遊。歐盟委員會主席馮德萊恩周日受訪時透露，美國已接種新冠疫苗人士有望在今個夏天，再次到訪歐洲，重啟停擺一年多的跨大西洋旅遊。

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美國《紐約時報》報稱，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）接受比利時傳媒訪問時表示，接種歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）認可新冠疫苗的美國民眾，可能在今年夏天可以免檢疫入境歐盟國家，恢復暫停一年多的跨大西洋旅遊。美國現時可接種輝瑞﹑強生及Moderna疫苗，歐洲藥品管理局亦批准歐盟接種3款新冠疫苗。

馮德萊恩強調，有關措施必須獲得歐盟全數27個成員國無條件同意，但未有公布時間表。馮德萊恩表示，重啟兩地旅遊需視乎雙方疫情，指美國情況大為改善，希望歐洲亦可盡快追上步伐。

歐盟委員會預料建議更改旅遊指引，但個別成員國可以根據情況，收緊或放寬旅遊限制。部分歐盟國家如希臘﹑西班牙﹑意大利﹑葡萄牙及克羅地亞以往每年夏天接待數以百萬美國遊客，相信有關政府會支持歐盟委員會的建議。

預計支持開放歐盟成員國

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責任編輯：吳漢培