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【奧斯卡2021】15套得獎電影大盤點

環球社會熱點 14:46 2021/04/26

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奧斯卡2021頒獎典禮已經結束，各項奧斯卡獎項得主已有定論。除了早前美國華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》外，亦有不少獲奧斯卡2021提名電影引來大眾關注。包括正在香港上映的《爸爸可否不要老》、早前大熱動畫《靈魂奇遇記》等。而根據真實事件改編，講述美國韓裔家庭電影《農情家園》，更令當中女演員尹汝貞成首個獲得奧斯卡個人獎項的南韓演員。

奧斯卡不再只是白  候選人族裔更多元 【下一頁】

本港不乏影迷會在奧斯卡頒獎禮後，逐一觀看該年度獲獎影片。奧斯卡2021得獎詳細名單如下，讓我們一齊了解每套電影吧：

獲獎電影簡介

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    +12

最佳實景短片《遙遠的陌生人》（Two distant stangers）

最佳紀錄長片《我的八爪魚老師》（My Octopus Teacher）

最佳紀錄短片《Colette》

最佳剪輯、最佳音效《金屬之聲》（Sound of Metal）

最佳攝影、最佳美術設計《曼克》（Mank）

最佳視覺特效《天能》（Tenet）

最佳動畫短片《無論如何我愛你》（If Anything Happens I Love You）

最佳動畫長片、最佳原創電影配樂《靈魂奇遇記》（Soul）

最佳服裝設計、最佳妝髮設計《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）

最佳原創劇本《超犀女王》(Promising Young Woman)

最佳國際影片《醉美的一課》（Druk）

最佳女配角《農情家園》（Minari）

最佳男配角《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）

最佳導演、最佳影片、最佳女主角《浪跡天地》（Nomadland）

最佳男主角《爸爸可否不要老》（The Father）

責任編輯：李俊儀

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