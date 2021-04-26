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【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團

商業 14:06 2021/04/26

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香港與新加坡兩地政府今日（26日）公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航，有旅行社透露，今早已接獲不少客人查詢旅行團詳情。（資料圖片）

香港與新加坡兩地政府今日（26日）公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航，首階段直至6月9日，每日1班航班往來，每班200名額，第二階段由6月10日起增至每日2班航班。有旅行社透露，今早已接獲不少客人查詢旅行團詳情。

【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期

【旅遊氣泡】外電：港星「旅遊氣泡」5月26日開展   惟旅行社不寄厚望

東瀛遊執行董事禤國全坦言，現時港人十分渴望旅行，有熟客今早得知旅遊氣泡落實的消息後，立即致電查詢，希望推出旅行團時通知他。不過禤相信，啓航初期的機位緊張及價格偏高，期望第二階段加開航班後，機票價錢回落才可預訂。「現時已準備好行程，亦與新加坡的酒店保持聯繫，屆時取得機位後就立即推出旅行團。」

他認為，與新加坡的旅遊氣泡只是起點，希望港府可以准許業界重開郵輪公海遊，比旅遊氣泡更易做，因不需要與其他國家商討條件，而且載客量更多。

金怡假期董事長葉慶寧指，今早有近20位客人查詢旅遊氣泡詳細情況，包括是否需要隔離及何時有旅行團。不過他亦相信，首階段的機票較貴，組旅行團的成本高，要等航空公司給團體價錢的機票給旅行社，才可以開團。

【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡據報再推遲　旅行社：航班少機票貴不寄厚望

記者：朱悅瀅

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