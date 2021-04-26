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【美國國債】富國銀行預計美債息將再度回升　年底或達到2.1至2.4厘

環球政經 14:46 2021/04/26

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美國10年期國債債息率此前飆升，一度困擾大市，近期則略為回落至1.5厘水平。惟富國銀行宏觀策略主管Michael Schumacher認為，10年期國債國債收益率目前正處於低迷邊緣，未來數周內或會再次回升，到年底有望高見2.4厘水平。

Schumacher指出，當前的風險背景將會再次刺激債息走高，包括聯儲局對於通脹升溫的高度、大規模財政計劃、貨幣政策刺激，以及近經濟數據的強勁。他形容：「這是促使收益率上升的配方，而且有可能是顯著上升。」

本周一（26日）美國10年期國債收益率有再次回升跡象，截至本港時間下午2:30，最新報1.586厘，升1.22%。10年國債債息自去年8月不足0.5厘開始見底反彈，至今累計升2倍。Schumacher預計，到今年年底10年期美債債息將處於2.1厘至2.4厘水平區間。

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編輯：李勝男

美國 通脹 美國聯儲局 經濟 貨幣政策 編輯

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