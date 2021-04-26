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【Tesla動向】Tesla Autopilot增新功能　行駛濕滑路面自動限速

科技 14:10 2021/04/26

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雖然Tesla電動車近年意外頻生，不過Tesla仍然不時更新Autopilot系統功能改善安全問題。據外電報道，有澳洲車主在Autopilot 2021.4.15版本中發現，當Tesla電動車在濕滑路面行駛時，屏幕出現了全新的速度標誌，估計是如Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）早前指出，Autopilot會在應對惡劣天氣時會有更好表現。

根據該Tesla澳洲車主提供的圖片顯示，該新速度標誌是一個在左下角有水滴的紅圈，代表著處於濕滑行車路段。在標誌出現時，Autopilot會將速度限制稍為下調4km/h，由最高為84km/h限速到80km/h。有海外媒體指出，Tesla是正為Autopilot進行測試，讓系統透過監測天氣或道路狀況，按環境調整車速。

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不過由於Tesla未有提供詳細資料，目前仍未知Autopilot是如何判斷天氣及路面狀況。而據該公司早前表示，即將推出的全自動駕駛（Full Self-driving，FSD）Beta V9，可以實現毋須雷達，單靠鏡頭及視覺神經網絡達到自動駕駛。

【電動車市場】華為投放10億美元研發電動車技術　盼加快與Tesla、小米競爭

責任編輯：張寶燕

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