半導體晶片短缺恐持續一整年 汽車業料大受打擊

全球半導體晶片供應短情況，起初只被描述為暫時性問題，但有媒體指出，由於日本半導體晶片工廠發生火警，台灣出現乾旱現象，從各情況看來晶片短缺可能會持續一整年，將對汽車製造業帶來巨大打擊。

各間車廠於今年正打算加快生產速度，因預期消費者的需求會隨疫情緩和而有所增加，並藉此彌補去年的損失，惟晶片的不足，這個希望漸趨渺茫。至於晶片短缺問題目前已迫使車廠需暫停生產線，當中包括豐田、本田以至中國新創公司蔚來汽車（Nio）等的工廠於過去數月均要暫停生產。

雷諾汽車（Renault）行政總裁Luca de Meo 較早時則向其股東表示，半導體晶片短缺可能使今年產量下跌至少10萬輛，而位於德國的福士（Volkswagen） 和平治由於被迫暫停生產，數以千計的汽車業勞工面臨工時縮短或暫時失業。

事實上，新冠肺炎疫情期間對電子設備的需求增加，是現今晶片短缺的主要原因。多間車廠均表示，希望於今年下半年彌補損失的產量。Daimler行政總裁Ola Kallenius 於聲明中表示，目前拖慢全球汽車生產速度的半導體晶片短缺情況，可於今年底前彌補。

可是，汽車零件供應商Bosch行政總裁Volkmar Denner則指出，預料短期內情況不會改善。至於未來數月，整個產業可能都要面對這種令人不滿的局面。ING台灣經濟專家Iris Pang更稱，晶片短缺危機可能會持續至明年，甚至2023年。

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責任編輯：陳子謙