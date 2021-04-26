【綠色融資】中小企日益關注綠色融資　恒生料年內處理中小企綠色融資達50億元

▲ 恒生銀行表示，目前有逾20宗合共涉資超過50億元的綠色融資仍在處理當中。

綠色可持續發展逐漸受到中小企關注。恒生銀行 （00011） 致力推動「環境、社會、企業管治」（ESG）。恒生銀行年至今，已批出4宗綠色融資貸款，當中款項高達13億元，又料公司未來數年綠色融資貸款規模每年錄得逾一成的增長。

恒生銀行表示，目前有逾20宗合共涉資超過50億元的綠色融資仍在處理當中。恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，不同的行業對綠色融資亦有需求，例如紙、化工等行業。他又指，目前綠色融資主要為3至5年的中期票據，其借款沒有特定的門檻。恒生銀行又透露，今年批出的其中一筆綠色融資的行業為綠色建築公司，涉資約1億元。

去年多間本地銀行均向合資格的企業借款人提供「預先批核還息不還本」計劃，恒生表示，截至今年3月底，累計批出超過1200億元相關貸款，其採用客戶比例由25%回落至現時單位數。林燕勝提到，部分企業需要透過該計劃為自己的業務作緩衝，未見有壞帳的情況出現。

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記者：謝卓榮