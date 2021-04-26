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【旅遊氣泡】國泰：新加坡旅遊氣泡航班將由接種疫苗機組人員執勤　擬增航線助「回港易」居民返港

股市 15:09 2021/04/26

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【旅旅氣泡】國泰：航班將由接種疫苗機師及機艙服務員執勤　未來數月增航線方便回港易居民返港

免隔離檢疫的新加坡和香港旅遊氣泡協議5月26日啟動。國泰航空 （00293） 表示，「航空旅遊氣泡」航班會由已全面接種疫苗的國泰航空機師及機艙服務員執勤，國泰航空將採用嶄新及具燃油效益的空中巴士A350-900 航機，運作「航空旅遊氣泡」。受惠旅遊氣泡重新啟動，國泰航空股價曾升逾4%，最新仍升2.6%，報7.08元，成交7390萬元。

星港旅遊氣泡重點

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星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種【下一頁】

國泰航空稱，首班由香港出發的CX759航班將於5月26日啟程， 而首班由新加坡出發的CX734 航班將於5月27日出發。由6 月10 日起，國泰將營運每日一班來回新加坡的「航空旅遊氣泡」航班（CX759及CX734）。

另外，國泰對政府宣布擴大「回港易」計劃，讓由中國任何省巿回港的香港居民豁免檢疫的安排表示歡迎。國泰航空現時營運來往香港和北京、上海、成都及廈門的航班，並會在未來數月增加更多航線，方便香港居民回港。

相關文章：【本地遊】姚思榮：最快下月8日恢復本地遊　旅遊從業員不能接種疫苗需向公司備案（第二版附短片）

【疫苗股】印度疫情嚴峻　康希諾曾升一成、復星醫藥漲逾3%

編輯：吳敏芳

港股 國泰航空（00293） 旅遊氣泡 疫苗 新加坡 香港

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